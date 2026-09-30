В Ярославской области подросток на мотоцикле попал в ДТП

В Даниловском районе Ярославской области в ДТП пострадала несовершеннолетняя, управлявшая мотоциклом. Авария произошла 29 сентября около 17:20 в районе дома №6 по Вахтинскому шоссе в поселке Горушка, сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

По данным полицейских, подросток на мотоцикле въехала в автомобиль Lada, которым управлял водитель 1970 года рождения. В результате ДТП девочку доставили в медицинское учреждение.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Виктория Самко