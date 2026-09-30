Александра Бельского переизбрали спикером Законодательного собрания Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва на своем первом заседании 30 сентября избрали главу городского отделения «Единой России» Александра Бельского на пост председателя парламента, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Кандидатуру господина Бельского, возглавлявшего ЗакС в предыдущем созыве, поддержали 43 депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бельский вновь стал председателем Законодательного собрания Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Александр Бельский вновь стал председателем Законодательного собрания Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Сначала город — потом политика. Таким образом работал парламент седьмого созыва. Я уверен, что этим принципом будут руководствоваться депутаты восьмого созыва. Когда речь идет о развитии Петербурга, безопасности и качестве жизни людей, мы обязаны искать решения тех или иных проблем вместе, независимо от того, у кого какие политические взгляды. Времени для разбега у нас нет»,— обратился господин Бельский к собравшимся перед тайным голосованием.

Оппонентами единоросса Бельского на посту спикера стали представитель ЛДПР Павел Иткин и член фракции КПРФ Александр Рассудов. Господин Иткин во время выступления напомнил, что основатель партии Владимир Жириновский напутствовал соратникам всегда принимать участие в выборах любого уровня. Его поддержали три депутата. Его коллега Рассудов напомнил депутатам, что он, как и господин Бельский — Александр Николаевич, поэтому «путаницы не будет». Коммуниста поддержали три человека.

Для Александра Бельского это второй срок на посту спикера. Впервые место председателя он занял в 2021 году. До избрания господин Бельский занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга и курировал в том числе вопросы внутренней политики.

Константин Леньков