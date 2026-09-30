Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области увеличили число кафе в регионе

Предприниматели Вологодской области стали чаще открывать и переоборудовать заведения общественного питания после введения ограничений на продажу алкоголя. Для запуска новых проектов бизнес может воспользоваться льготными займами, рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области открывают новые заведения общепита

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ После ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области открывают новые заведения общепита

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В рамках программы «5:3:3» предпринимателям предоставляют до 5 млн рублей под 3% годовых на срок до трех лет. Средства можно направить на ремонт помещений, покупку оборудования и мебели, а также переоборудование объектов под новые форматы бизнеса.

С начала года Фонд ресурсной поддержки МСП выдал 19 таких займов на общую сумму 63,25 млн рублей. В Вологде предприниматели получили 11 займов на 43,87 млн рублей, еще четыре займа на 16,6 млн рублей пришлись на Череповец.

Льготной программой также воспользовались представители бизнеса из нескольких округов Вологодской области.

Матвей Николаев