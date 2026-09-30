Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области увеличили число кафе в регионе
Предприниматели Вологодской области стали чаще открывать и переоборудовать заведения общественного питания после введения ограничений на продажу алкоголя. Для запуска новых проектов бизнес может воспользоваться льготными займами, рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.
После ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области открывают новые заведения общепита
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
В рамках программы «5:3:3» предпринимателям предоставляют до 5 млн рублей под 3% годовых на срок до трех лет. Средства можно направить на ремонт помещений, покупку оборудования и мебели, а также переоборудование объектов под новые форматы бизнеса.
С начала года Фонд ресурсной поддержки МСП выдал 19 таких займов на общую сумму 63,25 млн рублей. В Вологде предприниматели получили 11 займов на 43,87 млн рублей, еще четыре займа на 16,6 млн рублей пришлись на Череповец.
Льготной программой также воспользовались представители бизнеса из нескольких округов Вологодской области.