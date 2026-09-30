Каждая шестая организация в Мурманской области столкнулась с киберугрозами

В Мурманской области выросла доля организаций, столкнувшихся с инцидентами в сфере информационной безопасности. В 2025 году она составила 17,4% против 13,7% годом ранее, следует из исследования FinExpertiza.

Таким образом, с киберугрозами столкнулось почти каждое шестое предприятие региона. Исследователи сравнивали показатели за 2024 и 2025 годы.

В целом по России ситуация также ухудшилась. В 2025 году о компьютерных атаках, вторжениях в информационные системы или заражении вредоносным программным обеспечением сообщили 46,4 тыс. организаций — на 8,7% больше, чем годом ранее. Доля таких компаний среди обследованных выросла с 16,3% до 17,8%.

Чаще всего с инцидентами в сфере информационной безопасности сталкивались предприятия торговли: проблемы зафиксировали у 31,7% организаций оптовой и розничной торговли. В гостинично-ресторанной сфере показатель составил 27,3%.

Среди организаций высшего образования доля пострадавших достигла 23,5%. Более 21% компаний столкнулись с киберугрозами в сфере информации и связи, а среди финансовых и страховых организаций показатель составил 20,8%.

Матвей Николаев