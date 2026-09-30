После пожара в доме у Финляндского вокзала возбудили уголовное дело
В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме на улице Комсомола, 47, в результате которого погиб человек. Предварительно, возгорание могло начаться из-за аккумулятора электросамоката, сообщили 30 сентября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
СКР возбудил дело после пожара на улице Комсомола, где погиб человек
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, после пожара в квартире один мужчина погиб, еще двое взрослых и ребенок были госпитализированы.
«Предварительно пожар мог возникнуть вследствие возгорания аккумулятора от самоката»,— рассказали в ведомстве.
Следователи продолжают работать на месте происшествия. Причину возгорания устанавливают.