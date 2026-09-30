В Севастополе обсудят проект нового курорта «Балаклава»

В Севастополе до 14 октября продлятся общественные обсуждения проекта по созданию круглогодичного курорта «Балаклава». Проект входит в федеральную программу «Пять морей и озеро Байкал», сообщила пресс-служба правительства города.

Проектируемая территория находится в границах Балаклавского муниципального округа. Она примыкает к заказнику «Караньский», жилым кварталам Балаклавы, акватории Черного моря и Балаклавской бухты. Также участок соседствует с территорией объекта культурного наследия федерального значения, включающего руины крепости и стены и башни Нижнего города Св. Георгия.

Согласно документации, на территории курорта предполагается разместить гостиницы, общественно-деловые объекты, а также коммунальную и транспортную инфраструктуру.

Реализацию проекта планируется провести в четыре этапа. Общественные обсуждения назначены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Севастополя от 28 сентября.

Наталья Белоштейн