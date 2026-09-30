Партии определились с руководителями фракций в ЗакСе

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга восьмого созыва 30 сентября назвали имена руководителей и заместителей парламентских фракций, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Практически все объединения прошлого созыва оставили прежних лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Законодательном собрании Петербурга определились с лидерами фракций

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Законодательном собрании Петербурга определились с лидерами фракций

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Самую многочисленную фракцию «Единая Россия» возглавил Павел Крупник. Его заместителями стали руководитель исполкома партии в Петербурге Александр Серавин и депутат Денис Четырбок. Руководителем «Новых людей» остался Дмитрий Павлов. Его заместителем стала Ольга Герасина. Павел Иткин по-прежнему остается лидером фракции ЛДПР. Его заместителем стал первый замкоординатора городского отделения партии Иван Есипов. У «Зеленых» главой фракции определили Марину Шишкину, а ее заместителем — Андрея Алескерова.

Единственная кадровая перестановка произошла у КПРФ. Вместо Ирины Ивановой, отказавшейся от мандата из-за избрания в Госдуму, объединение возглавил бывший чиновник из полпредства Павел Дашков. Депутат Александр Рассудов стал его заместителем.

Константин Леньков