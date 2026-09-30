В Красносельском районе Петербурга трамвай сошел с рельсов

В Красносельском районе Санкт-Петербурга утром 30 сентября трамвай сошел с рельсов, из-за чего временно изменились трассы маршрутов №56 и №60. Об этом сообщили «Организатор перевозок» и «Горэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге трамваи №56 и №60 пустили в объезд из-за схода вагона

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге трамваи №56 и №60 пустили в объезд из-за схода вагона

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Движение электротранспорта оказалось затруднено на Петергофском шоссе в районе улицы Десантников. Из-за невозможности проезда трамваи направили в объезд по проспекту Стачек.

По данным «Горэлектротранса», вагон сошел с рельсов незадолго до 8:00. На месте работает аварийно-восстановительная служба предприятия.

«В ближайшее время движение будет восстановлено в штатном режиме. Сейчас трамваи следуют в объезд по проспекту Стачек. По оперативной информации, пострадавших нет»,— рассказали в «Горэлектротрансе».

Матвей Николаев