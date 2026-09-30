Глава СКР по Ростовской области Аслан Хуаде покинул должность

Глава управления Следственного комитета по Аслан Хуаде покинул должность. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«С 21 сентября 2026 года приостановлена служба Аслана Хуаде в Следственном комитете Российской Федерации, с той же даты исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области назначен генерал-майор юстиции Станислав Ковалев — первый заместитель руководителя», — рассказали редакции.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что глава следственного управления СК РФ по региону Аслан Хуаде стал победителем на выборах в Государственную Думу.

Константин Соловьев