«Спокойная и конструктивная кампания»

Избирательная комиссия Ростовской области подвела предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы РФ, проходивших с 18 по 20 сентября. Явка составила 65% — это почти на 25% больше показателя выборов депутатов Госдумы, проходивших в 2021 году. После обработки 78% протоколов во всех шести одномандатных избирательных округах региона лидируют кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». О нарушениях в ходе голосования не сообщается. Представители партий признали, что выборы прошли спокойно, на хорошем организационном уровне.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Ростовской области продолжается подсчет голосов на выборах, проходивших с 18 по 20 сентября. К 06:00 21 сентября избирательные комиссии проверили 78% протоколов. Это позволяет подвести предварительные итоги. Информация о них размещена на сайте регионального избиркома.

По его данным, избиратели в этом году более активны, чем на выборах депутатов Госдумы пять лет назад. Так, явка на конец первого дня голосования составила уже 35% (для сравнения, в 2021-м — 12,7%). К концу второго дня в регионе проголосовали около 1,5 млн человек — половина всех избирателей (в 2021-м явка к концу второго дня составляла 25,3%). По данным на 18:00 20 сентября 2026 года явка приблизилась к 65%. Итоговая явка в 2021 году в Ростовской области составила 40,5%.

«Во всех шести одномандатных избирательных округах региона лидируют кандидаты, выдвинутые политической партией “Единая Россия”. Каждого из них поддержали более половины избирателей округа. Подсчет голосов продолжается»,— сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области.



Таким образом, депутатами Госдумы от Ростовской области станут главный врач Центральной городской больницы им. Семашко в Ростове-на-Дону Дмитрий Сизякин, бывший гендиректор строительной компании «Арсенал» Сергей Рожков и директор по развитию ООО «Вепоз-Торговый Дом» Артем Величко. Все они — действующие депутаты Законодательного собрания Дона.

Сергея Рожкова и Артема Величко в СМИ называют «представителями семейного бизнеса». Дело в том, что господин Рожков происходит «из династии дорожных строителей», а господин Величко является сыном Николая Величко, одного из основателей ГК «Вепоз» (специализируется на производстве мяса).

Также в выборах победили советник губернатора Ростовской области Сергей Медведев, глава следственного управления СК РФ по региону Аслан Хуаде и Екатерина Стенякина, представляющая регион в Госдуме с 2021 года.

Лидер донских единороссов Александр Ищенко на пресс-конференции по итогам выборов сообщил, что по списку партия получит, скорее всего, еще четыре мандата.

«По списку мы получили примерно 58%. Мы ожидаем, что партия на Дону получит как минимум четыре мандата. В списке первые места у нас занимают действующие депутаты Госдумы: Александр Шолохов, Виктория Абрамченко, Владимир Гутенев и Сергей Бурлаков»,— перечислил господин Ищенко.



Представители других партий, несмотря на низкие результаты, оценили прошедшие выборы положительно. «Ростовская область показала хороший результат, хорошую подготовку. Это были честные, открытые выборы»,— подчеркнула первый заместитель председателя общественного движения «Блок Жириновского» Дарья Голубева.

«Я заметил, что людям выборы были интересны. Люди стали интересоваться политикой. Давайте честно: обстановка у нас сложная и в регионе, и в стране. И быть аполитичным в такой обстановке сложно. Также меня порадовало, что большое количество людей выбрали формат дистанционного электронного голосования. Кстати, мы взяли второе место на ДЭГе, набрав 15%»,— отметил секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди», депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Александр Чухлебов.

На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Ростовской области по Ворошиловскому (западному) одномандатному избирательному округу №30 тоже побеждает кандидат «Единой России» Автандил Очхикидзе. За него отдано более 47% голосов. Его конкурентку — Наталью Оськину (из КПРФ) — поддержали почти 36% проголосовавших. За Любовь Румянцеву (ЛДПР) голоса отдали более 6% избирателей. По данным избиркома региона, явка граждан на допвыборах депутата донского парламента составила 66,5%.

В разговоре с «Ъ-Ростов» глава избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров сделал такой вывод: «Спокойная и конструктивная кампания. Нарушений нет».

Мария Иванова