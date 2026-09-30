Платить турналог в Ярославле будут классифицированные отели и хостелы

Плательщиками туристического налога в Ярославле будут организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения. Информация об этом содержится в постановлении мэрии «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Ярославля на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Собирать налог будут только в отелях и хостелах, включенных в реестр классифицированных средств размещения. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что туристический налог будет введен с 1 января 2027 года на территории всей Ярославской области. Его планируется установить в размере 3% от стоимости номера, но не менее 100 руб. за сутки проживания. Ожидается, что в 2027 году он принесет муниципальным бюджетам более 300 млн руб.

Антон Голицын