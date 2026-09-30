В Калининградской области на выборах мандаты получили девять участников СВО

В Калининградской области по итогам выборов депутатов Госдумы, регионального парламента и муниципальных советов мандаты получили девять участников специальной военной операции. Всего в избирательные бюллетени были внесены фамилии 47 участников СВО, сообщила председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девять участников СВО избрали депутатами в Калининградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Девять участников СВО избрали депутатами в Калининградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В выборах в Государственную думу участвовали два участника СВО, один из них был избран — Андрей Козлов. В Законодательное собрание области баллотировались 28 участников СВО, два из них получили депутатские мандаты.

Еще один участник СВО был избран в городской Совет депутатов Калининграда. В бюллетени на этих выборах были внесены фамилии 12 участников специальной военной операции.

В других муниципалитетах региона в выборах участвовали 13 участников СВО. Пять из них стали депутатами: два — в Багратионовске, по одному — в Немане, Мамоново и Янтарном. По словам Инессы Винярской, все пятеро представляли «Единую Россию».

Таким образом, из 47 участников СВО, чьи фамилии были включены в бюллетени на различных выборах в регионе, депутатские мандаты получили девять человек. Избирательная комиссия Калининградской области признала выборы в Законодательное собрание восьмого созыва состоявшимися и действительными.

Матвей Николаев