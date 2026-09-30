В Петербурге 30 сентября воздух прогреется до +17 градусов
В Санкт-Петербурге 30 сентября установится сухая и относительно теплая погода. Город окажется под влиянием обширного антициклона, который перемещается со стороны Скандинавии. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Петербурге ожидается переменная облачность без дождей при температуре до +17 градусов
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
В Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит +15…+17 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы. В Ленинградской области воздух прогреется до +13…+18 градусов.
Ветер будет северо-восточным, слабым, со скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и достигнет 778 мм рт. ст., существенно превысив климатическую норму.
В четверг, 1 октября, осадков также не ожидается. В конце ночи и утром местами возможен туман. Ночью температура составит +4…+6 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16 градусов.