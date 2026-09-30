В Петербурге 30 сентября воздух прогреется до +17 градусов

В Санкт-Петербурге 30 сентября установится сухая и относительно теплая погода. Город окажется под влиянием обширного антициклона, который перемещается со стороны Скандинавии. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге ожидается переменная облачность без дождей при температуре до +17 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге ожидается переменная облачность без дождей при температуре до +17 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит +15…+17 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы. В Ленинградской области воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Ветер будет северо-восточным, слабым, со скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и достигнет 778 мм рт. ст., существенно превысив климатическую норму.

В четверг, 1 октября, осадков также не ожидается. В конце ночи и утром местами возможен туман. Ночью температура составит +4…+6 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16 градусов.

Матвей Николаев