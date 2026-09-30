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Суд признал право собственности на бесхозный причал под Мышкиным

Арбитражный суд Ярославской области признал за ООО «Речфлотсервис» право собственности на металлический нефтеналивной причал, который находится на левом берегу Волги в 6 км выше города Мышкина. Решение суда от 28 сентября опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Объект в советское время использовался для перегрузки нефтепродуктов, затем долгое время не использовался и был поставлен на учет местной администрацией как бесхозяйный в 2024 году после требования транспортного прокурора.

С иском о признании права собственности обратилась компания «Речфлотсервис». Она указала, что фактически владеет объектом с 2008 года. ООО заявило, что использовало причал для стоянки принадлежащего ему судна «ОС-24», приобретенного в 2009 году, и судна «ОС-17», взятого в аренду в 2017 году. Истец указал, что проводил ремонт причала, замену металлических листов, покраску и установку леерных ограждений.

Суд в своем решении пояснил, что в соответствии со ст. 234 ГК РФ лицо, добросовестно, открыто и непрерывно владеющее недвижимостью как своей в течение 15 лет, может приобрести право собственности на нее в силу приобретательной давности. Никто другой прав на объект не заявил.

Суд удовлетворил иск и признал право собственности компании на причал. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Антон Голицын

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