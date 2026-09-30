Количество газозаправочных станций в Петербурге и Ленобласти снизилось на 11%
В начале сентября 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работали 203 автомобильные газозаправочные станции (АГЗС). За год их количество сократилось с 227, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные консалтинговой компании «ОМТ–Консалт».
В Петербурге и Ленобласти за год число АГЗС сократилось до 203
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов связывает сокращение числа АГЗС с перебоями в железнодорожной логистике. По его словам, проблемы начались еще в феврале, а летом усилились на фоне плановых ремонтов в нефтегазовой отрасли.
Цистерны со сжиженным углеводородным газом (СУГ), утверждает эксперт, могли неделями простаивать на запасных железнодорожных путях, поскольку приоритет отдавался перевозкам дефицитного бензина с востока на запад.
Еще одной причиной Сергей Фролов называет резкий рост цен на СУГ. В июле стоимость топлива на Петербургской бирже превышала 50 тыс. рублей за тонну. Для сравнения, в сентябре 2025 года тонна СУГ стоила 26,6 тыс. рублей.
Сейчас средневзвешенная цена СУГ составляет около 30 тыс. рублей за тонну.