В Петербурге четыре человека пострадали при пожаре в двухкомнатной квартире

Четыре человека пострадали при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Комсомола в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло вечером 29 сентября, сообщили в МЧС Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четыре человека пострадали при пожаре в квартире на улице Комсомола

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Четыре человека пострадали при пожаре в квартире на улице Комсомола

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сообщение о пожаре в доме №47 по улице Комсомола поступило спасателям в 23:20. В квартире площадью 50 кв. м горела обстановка по всей площади.

«29 сентября в 23:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, улица Комсомола, дом 47. В двухкомнатной квартире площадью 50 м2 происходило горение обстановки по всей площади»,— говорится в оперативном сообщении ведомства.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Матвей Николаев