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В Петербурге четыре человека пострадали при пожаре в двухкомнатной квартире

Четыре человека пострадали при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Комсомола в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло вечером 29 сентября, сообщили в МЧС Петербурга.

Четыре человека пострадали при пожаре в квартире на улице Комсомола

Четыре человека пострадали при пожаре в квартире на улице Комсомола

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Четыре человека пострадали при пожаре в квартире на улице Комсомола

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сообщение о пожаре в доме №47 по улице Комсомола поступило спасателям в 23:20. В квартире площадью 50 кв. м горела обстановка по всей площади.

«29 сентября в 23:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, улица Комсомола, дом 47. В двухкомнатной квартире площадью 50 м2 происходило горение обстановки по всей площади»,— говорится в оперативном сообщении ведомства.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Матвей Николаев

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