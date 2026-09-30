В Петербурге четыре человека пострадали при пожаре в двухкомнатной квартире
Четыре человека пострадали при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Комсомола в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло вечером 29 сентября, сообщили в МЧС Петербурга.
Четыре человека пострадали при пожаре в квартире на улице Комсомола
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Сообщение о пожаре в доме №47 по улице Комсомола поступило спасателям в 23:20. В квартире площадью 50 кв. м горела обстановка по всей площади.
«29 сентября в 23:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, улица Комсомола, дом 47. В двухкомнатной квартире площадью 50 м2 происходило горение обстановки по всей площади»,— говорится в оперативном сообщении ведомства.
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.