В Северной Осетии начали отапливать детские сады без централизованной подачи тепла
В Северной Осетии приступили к отапливанию детских садов, в которых нет централизованной подачи тепла. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Кроме того, поручено оперативно подготовить к запуску отопления все учреждения образования и социального блока.
«Необходимые работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки», — отметил Сергей Меняйло.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что заместителем председателя правительства Северной Осетии назначена Элла Алибекова, исполняющим обязанности министра образования и науки республики — Андрей Швецов.