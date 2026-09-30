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В Северной Осетии начали отапливать детские сады без централизованной подачи тепла

В Северной Осетии приступили к отапливанию детских садов, в которых нет централизованной подачи тепла. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кроме того, поручено оперативно подготовить к запуску отопления все учреждения образования и социального блока.

«Необходимые работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки», — отметил Сергей Меняйло.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что заместителем председателя правительства Северной Осетии назначена Элла Алибекова, исполняющим обязанности министра образования и науки республики — Андрей Швецов.

Константин Соловьев

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