В правительстве Северной Осетии произошли кадровые перестановки

Заместителем председателя правительства Северной Осетии назначена Элла Алибекова, исполняющим обязанности министра образования и науки республики — Андрей Швецов. Соответствующие указы подписал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Элла Алибекова возглавляла республиканское министерство образования и науки с 2021 года. До этого она работала в системе образования Москвы, где с 2015 года занимала различные должности, в том числе до 2021 года руководила образовательным комплексом №1570. Профессиональную деятельность Алибекова начала учителем в школе №8 Беслана.

Андрей Швецов работает в системе образования с 1994 года. Он был учителем, директором школы №1 Ардона, руководителем управления образования Ардонского района, а также занимал должности в структурных подразделениях Минобрнауки Северной Осетии.

В 2018–2019 годах Швецов работал в Минпросвещения РФ заместителем директора департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования. С ноября 2023 года он занимает должность заместителя министра образования и науки Северной Осетии.

Валерий Климов