Ростовской «Черноморнефтегаз» ограничит газ ЮГМК из-за долга в 701 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Южный горно-металлургический комплекс Донецк» (ЮГМК) в иске к ООО «Черноморнефтегаз» о признании недействительными уведомлений об ограничении поставок газа. Суд установил, что на момент направления уведомлений долг потребителя составлял 701,5 млн руб., а оплата газа не производилась с ноября 2025 года.

1 апреля 2026 года филиал «Донбассгаз» «Черноморнефтегаза» направил ЮГМК пять уведомлений о полном ограничении подачи и отбора газа с 20 апреля. Основанием стали неоднократные нарушения сроков оплаты по пяти договорам поставки, заключенным в июле 2024 года.

ЮГМК указывал, что отключение может привести к остановке работы его подразделений и затронуть других потребителей, получающих газ через сети предприятия. Суд эти доводы не принял, поскольку неоднократное нарушение оплаты является основанием для полного ограничения поставок.

Арбитраж также отметил, что сам должник не оспаривал наличие задолженности и не представил доказательств ее погашения. Отсутствие денежных средств суд не признал обстоятельством непреодолимой силы. При этом ЮГМК обязан обеспечить возможность ограничения собственного потребления без прекращения поставок добросовестным субпотребителям.

После погашения задолженности ограничение должно быть отменено в течение трех рабочих дней при условии оплаты расходов на его введение и снятие.

Ситуация развивается на фоне других споров сторон. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в сентябре 2026 года тот же суд удовлетворил иск «Черноморнефтегаза» к ЮГМК о взыскании 121,5 млн руб. задолженности за поставленный в апреле 2026 года газ.

По данным СПАРК, выручка ЮГМК в 2025 году снизилась на 22%, до 68,3 млрд руб., а чистый убыток составил 13,8 млрд руб. Выручка «Черноморнефтегаза» выросла на 65%, до 36,6 млрд руб., однако компания завершила год с чистым убытком около 6 млрд руб.

Руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова считает, что последствия для компании будут негативными и весьма значительными, так как ограничение признано законным и может быть введено в любой момент.

«Пока долг не погашен, ему грозят существенные убытки от остановки производства и их последствия лягут уже на предприятие, так как действия поставщика будут признаны правомерными»,— отметила госпожа Устинова.

Эксперт добавила, что для металлургической отрасли такие потери могут даже многократно превышать сумму самого долга. Параллельно на компанию будет давить неустойка и другие долги.

Наталья Белоштейн