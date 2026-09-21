Топливный минус

В Ростовской области суд взыскал с ООО «Южный горно-металлургический комплекс» в пользу ООО «Черноморнефтегаз» более 136,1 млн руб. за поставленный природный газ. Основной долг составил 121,5 млн руб., еще 14,6 млн руб. — неустойка. Кроме того, на сумму основного долга продолжит начисляться пеня — вплоть до фактического погашения задолженности. По мнению экспертов, ответчик вправе обжаловать решение, но документально подтвержденная поставка и отсутствие оплаты существенно ограничивают пространство для защиты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Черноморнефтегаз» к ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) о взыскании задолженности по договору поставки газа от 22 июля 2024 года. Соглашение действует до конца 2026 года, а расчеты между сторонами должны производиться до полного исполнения обязательств. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Предметом разбирательства стал вопрос оплаты за природный газа, поставленный в апреле 2026 года. Тогда, согласно материалам дела, ЮГМК получил более 13 млн кубометров стоимостью 121,5 млн руб.

Поставка была подтверждена подписанными сторонами актами приема-передачи, актом передачи объема газа и универсальным передаточным документом (УПД). Таким образом, в суде имелись документы, подтверждающие как сам факт поставки, так и ее объем.

Условия договора предусматривали поэтапную оплату. 35% плановой стоимости месячного объема газа необходимо было перечислить до 18 числа, еще 50% — до последнего дня (речь о месяце, в который осуществлялась поставка). Окончательный расчет за фактически поставленный объем должен был производиться до 25 числа следующего месяца.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный горно-металлургический комплекс» зарегистрировано 24 октября 2022 года в Алчевске (Луганская народная республика). Комплекс занимается производством листового горячекатаного стального проката. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — ООО «Союзметаллсервис». В 2025 году выручка ЮГМК снизилась на 22% — до 68,3 млрд руб., чистый убыток компании составил 13,8 млрд руб. Газораспределительная компания ООО «Черноморнефтегаз» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2024 года. Гендиректор — Валерий Братков. Уставный капитал — 198 тыс. руб. В 2025 году компания увеличила выручку на 65% — до 36,6 млрд. руб. Чистая прибыль ООО сократилась на 40%: по итогам года «Черноморнефтегаз» получил чистый убыток 6 млрд руб.

Согласно материалам дела, первоначально «Черноморнефтегаз» требовал взыскать с ЮГМК 121,5 млн руб. основного долга и 3,4 млн руб. неустойки за период с 26 мая по 19 июня 2026 года. В ходе рассмотрения дела расчет был уточнен с учетом дальнейшего начисления пени. По состоянию на 14 сентября, ее размер достиг 14,6 млн руб.

В результате, суд взыскал с Южного горно-металлургического комплекса 121,5 млн руб. задолженности и 14,6 млн руб. неустойки. Всего — 136,19 млн руб. Помимо этого, суд постановил начислять пеню на сумму основного долга начиная с 15 сентября и до дня фактического исполнения обязательства.

Еще 1 млн руб. с ЮГМК взыскан в качестве расходов по уплате государственной пошлины.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что возможность апелляционного обжалования сохраняется, однако имеющиеся в деле документы осложняют позицию ЮГМК.

«Возможность обжаловать это решение в целом существует через подачу апелляционной жалобы. Не буду лукавить, перспективы самой жалобы не так сильны: факт поставки и долга подтвержден подписанными актами и УПД. Оспорить это будет трудно»,— подчеркивает господин Терентьев.

По его словам, отдельным вопросом остается размер неустойки. «Довод о ее снижени суд уже отклонил, сославшись на то, что для коммерческой организации это допускается лишь в исключительных случаях и требует серьезных доказательств несоразмерности, которых ЮГМК не представил»,— поясняет эксперт.

Старший юрист бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс также указывает на ограниченные возможности для пересмотра решения.

«Перспективы обжалования находятся на низком уровне. Поставка подтверждена подписанными актами приема-передачи и универсальным передаточным документом, доказательств оплаты ответчик не представил, в заседание не явился»,— отмечает господин Гейтс.

При этом формальная возможность вновь поставить вопрос о размере пени в апелляционной инстанции сохраняется.

«Довод о снижении пени в апелляции формально сохраняется, поскольку ходатайство заявлялось в первой инстанции, но для успеха потребуется указать исключительные обстоятельства и подтвердить их документами, чего в первой инстанции сделано не было», — объясняет Владислав Гейтс.

Отдельно он обращает внимание на механизм расчета взысканной суммы: «Необходимо учитывать, что неустойка взыскана по законной ставке, а не по ставке договора».

Наталья Белоштейн