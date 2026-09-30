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В аэропортах Ярославля и Костромы ограничили полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в «Максе».

Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ

Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ

Сообщение о запрете полетов в целях безопасности появилось в 2:21 30 сентября. Одновременно аналогичные меры введены в аэропорту Костромы (Сокеркино).

Беспилотная опасность объявлена в Костромской области, сообщил губернатор этого региона Сергей Ситников. В Ярославской области по состоянию на 3:00 режим опасности БПЛА не вводился.

UPD: Ограничения были сняты в 7:11 30 сентября.

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