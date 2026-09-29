В Ростове Великом будут судить владельца подпольной табачной фабрики

Прокуратура Ярославской области направила в Ростовский районный суд уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в организации подпольного табачного производства, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Операция на нелегальной табачной фабрике в Ростове Великом

Фото: МВД России Операция на нелегальной табачной фабрике в Ростове Великом

Фото: МВД России

По версии следствия, в январе 2025 года мужчина арендовал склад в Ростове Великом, где без соответствующей лицензии организовал обработку табачного сырья. Он приобрел оборудование, 87 тонн табачного листа и табачной жилки общей стоимостью более 56,7 млн руб.

С марта по октябрь 2025 года нанятые им работники измельчали сырье, высушивали и смешивали его, после чего упаковывали готовую продукцию в коробки. По данным прокуратуры, мужчина реализовывал ее партиями по 5–10 тонн.

Следствие считает, что ранее обвиняемый работал в организации, занимавшейся продажей табачной продукции, и использовал полученные знания о рынке сбыта. Его деятельность пресекли сотрудники УМВД и УФСБ по Ярославской области, продукция была изъята.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконных производстве, закупке и хранении никотинсодержащего сырья для производства табачной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ).

Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело расследовали следственные органы УМВД России по Ярославской области.

Виктория Самко