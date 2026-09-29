Имущественные отношения

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания принял к производству иск Межрайонной ИФНС России № 23 по Самарской области к владикавказскому ООО «Аврора» об обращении взыскания на заложенное имущество. Сумма требований составляет более 8,83 млрд рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно определению суда от 30 июня 2026 года, в ходе предварительного заседания к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены еще две компании со схожим названием — ООО «Аврора» и ООО «Аврора».

Суд обязал налоговый орган направить копии материалов привлечённым третьим лицам и представить актуальные сведения о задолженности ответчика. Ответчику и третьим лицам предписано подготовить мотивированные отзывы на иск.

Участникам процесса разъяснено право на урегулирование разногласий с применением примирительных процедур, в том числе медиации и переговоров.

Разбирательство по существу назначено на 30 сентября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аврора» зарегистрировано в 2018 году во Владикавказе (Северная Осетия). Основной вид деятельности — производство табачной продукции. Учредитель — Тамерлан Яхъяев. Уставный капитал — 150 млн руб. За 2025 год прибыль компании составляет — 46 тыс. руб., выручка — 3,6 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания принял к производству иск ФНС России о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам владикавказского производителя табака ООО «Аврора» на сумму 39 млрд рублей.

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Саратовской области обратилась в суд с заявлением о признании ООО «Аврора» несостоятельным в феврале 2026 года. Истец требовал включить в реестр требований кредиторов задолженности в размере 25,7 млрд руб.

ООО «Аврора» не публикует детальные отчёты с объемами производства — такая информация не раскрывается в открытых источниках.

Согласно картотеке арбитражных дел, в конце марта 2026 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания удовлетворил иск «Квазара» о взыскании с «Авроры» 39,2 млн руб. задолженности, процентов за просрочку и за пользование займом. В том же суде с конца 2025 года рассматривается аналогичное заявление орловской компании с требованиями на 131,6 млн руб.

Тат Гаспарян