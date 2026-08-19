ФНС требует 39 млрд рублей с владельцев табачной компании из Северной Осетии

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания принял к производству иск ФНС России о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам владикавказского производителя табака ООО «Аврора» на сумму 39 млрд рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания принял к производству заявление Федеральной налоговой службы России в лице УФНС по Самарской области о привлечении к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам ООО «Аврора».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аврора» зарегистрировано в 2018 году во Владикавказе (Северная Осетия). Основной вид деятельности — производство табачной продукции. Учредитель — Тамерлан Яхъяев. Уставный капитал — 150 млн руб. За 2025 год прибыль компании составляет — 46 тыс. руб., выручка — 3,6 млрд руб.

В качестве ответчиков по иску привлечены физические лица — Тамерлан Яхъяев, Заур Тлакадугов, Евгений Бешенцев, Настасья Бешенцева и Аслан Габоев, — а также ряд юридических лиц: ООО «Фирма Бетро», ООО «Аврора», ООО «Санаторий Терек», ООО «Корпорация Квазар», ООО «Проф Строй», ООО «Компания Суплер», ООО «Би Эл Кей», ООО «Проферти», ООО «Хотцинк», ООО «Кофикс Норд» и ООО «Бизнес Сервис».

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Саратовской области обратилась в суд с заявлением о признании ООО «Аврора» несостоятельным в феврале 2026 года. Истец требовал включить в реестр требований кредиторов задолженности в размере 25,7 млрд руб.

ООО «Аврора» не публикует детальные отчёты с объемами производства — такая информация не раскрывается в открытых источниках.

Согласно картотеке арбитражных дел, в конце марта 2026 года Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания удовлетворил иск «Квазара» о взыскании с «Авроры» 39,2 млн руб. задолженности, процентов за просрочку и за пользование займом. В том же суде с конца 2025 года рассматривается аналогичное заявление орловской компании с требованиями на 131,6 млн руб. Ближайшее заседание по нему запланировано на 27 августа.

Тат Гаспарян