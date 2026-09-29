Анатолий Лисицын станет единственным внефракционным депутатом Госдумы

Депутат Госдумы девятого созыва Анатолий Лисицын пока не будет вступать ни в одну из фракций. Об этом господин Лисицын сообщил «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Лисицын

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Анатолий Лисицын

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Пока никуда входить не буду. Остаюсь тем, кем являюсь сейчас, — независимым кандидатом»,— прокомментировал Анатолий Лисицын.

По данным «Ъ», господин Лисицын станет единственным внефракционным депутатом Госдумы в нынешнем созыве. Экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын на прошедших выборах в Госдуму одержал победу по Ярославскому одномандатному округу №193. Самовыдвиженец, поддержанный партией «Единая Россия» (ЕР), набрал 33,35%.

Впервые Анатолий Лисицын избирался депутатом Госдумы (пятый созыв) от ЕР. Однако в 2019 году он был исключен из президиума регионального политсовета ЕР, а в 2020-м покинул партию. В том же году господин Лисицын вступил в «Справедливую Россию» (СР), а через год от этой партии избрался в Госдуму восьмого созыва. В обоих созывах экс-губернатор входил во фракцию своей партии.

Однако с апреля 2026 года стал внефракционным. Перед этим, в марте, политик вышел из СР и подал заявку на участие в предварительном голосовании ЕР, однако позже отозвал свое заявление и собрал подписи, необходимые для участия в качестве самовыдвиженца на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Алла Чижова