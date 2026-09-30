Ярославский депутат предложил расширить меры поддержки бойцов «БАРСа»

Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков предложил региональному правительству расширить список мер поддержки для участников отряда территориальной обороны «БАРС». Инициативу господин Бобков озвучил на заседании облдумы 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Это последняя линия обороны нашей области. Ребята точно так же с оружием в руках, и они рискуют. Мы прекрасно понимаем, что у них не будет статуса ветерана боевых действий, по крайней мере сейчас. А определенную поддержку мы должны им оказать совместно с правительством области»,— сказал депутат.

Среди возможных мер поддержки Василий Бобков назвал выплаты за ранение и гибель при прохождении службы. Депутат предложил правительству области предусмотреть меры поддержки и дополнительные гарантии не только для участников отряда, но и для членов их семей. Облдума поддержала соответствующую протокольную запись.

Сейчас добровольцы отряда «БАРС» получают ежемесячные выплаты от правительства области в размере от 50 до 100 тыс. руб., от Минобороны — от 20 до 25 тыс. руб. При этом за официально трудоустроенными резервистами сохраняется средний месячный заработок по основному месту работы. Также им выдают бесплатную экипировку и оплачивают проезд к месту сборов.

Отряд «БАРС» создан в регионе в июне 2026 года для усиления защиты объектов жизнеобеспечения и критической инфраструктуры от угроз с воздуха. Бойцы служат исключительно в Ярославской области вахтами — не более 6 месяцев в году.

Алла Чижова