Представитель Access Opera публично заявил об отмене концертов Канье Уэста в Петербурге

Представитель американского агентства Access Opera, партнера тура Канье Уэста (Йе), публично заявил об отмене концертов артиста в Санкт-Петербурге, запланированных на 10 и 11 октября. Сообщение опубликовано в верифицированном аккаунте @wildthepromoter в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Как я уже заявлял, концерты YE в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября отменены. По всем вопросам возврата билетов обращайтесь в Say Agency. Это будет последнее заявление Access Opera по этому вопросу»,— говорится в публикации.

Аккаунт подписан как Pierre with Access Opera, в его описании размещена ссылка на сайт американского агентства. Публикацию в соцсети также отметил как понравившуюся основатель Access Opera Джон Бертон.

В официальном Telegram-канале российского организатора Say Agency сообщения об отмене концертов пока нет. 25 сентября агентство пообещало раскрыть всю информацию о выступлениях в среду, 30 сентября. «Официально. Ни раньше, ни позже. Пожалуйста, наберитесь терпения»,— говорилось в сообщении организаторов.

Заявления представителей Access Opera о судьбе петербургских концертов ранее расходились в СМИ. 24 сентября 78.ru писал, что источник в американском агентстве подтвердил проведение выступлений 10 и 11 октября. Уже 25 сентября Access Opera сообщило одному из покупателей билетов, что концерты отменены, и предложило обращаться по вопросам возврата средств в Say Agency.

Глава корпорации PMI (организовала в России, в частности, концерты Paul McCartney, Shakira, Kiss и Depeche Mode) Евгений Финкельштейн в разговоре с «Ъ» ранее отметил, что возврат средств как правило, осуществляется не артистом, а организатором. Но это зависит от контракта. «Обычно с иностранцами, если концерт отменен не по вине артиста, то он эти деньги и не возвращает»,— сказал глава PMI, отметив, что владеет такой информацией, так как его компания тоже вела переговоры с артистом.

Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» в августе. Позднее стадион заявил, что договор аренды с организаторами не заключен. 18 сентября петербургские выступления исчезли из расписания мирового тура артиста. Организаторы тогда объясняли это реакцией музыканта на ситуацию вокруг его приезда в Россию и утверждали, что даты вернутся после решения организационных вопросов.

Параллельно покупатели билетов начали обращаться в суды с требованиями вернуть деньги. Роспотребнадзор ранее вынес ООО «Сэй Эдженси» предостережение после обращений зрителей, а иски к организатору концертов были поданы в Петербурге, Москве и Воронеже.

Полина Пучкова, Мария Барановская