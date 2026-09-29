В Ярославской области продали здание бывшего учебно-курсового комбината

Комплекс бывшего учебно-курсового комбината агропрома в поселке Лесная Поляна Ярославского округа продали с торгов за 10,7 млн руб. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В состав лота вошли двухэтажное здание, земельный участок площадью около 1,2 тыс. кв. м и гаражный бокс. Покупателем стал индивидуальный предприниматель.

По словам губернатора, это 24-й объект регионального имущества, реализованный с начала года в рамках программы приватизации. Общая сумма продаж составила 494,5 млн руб.

Среди уже проданных объектов губернатор также назвал гостиницу в Ростове Великом, бывшее здание центра занятости в Рыбинске, помещения в доме Окерблома в Ярославле, а также особняк и вотчинную контору графов Шереметевых в селе Новом Большесельского округа.

В настоящее время на торги выставлены помещения в поселке при пансионате Левашово в Некрасовском округе, здание бывшей Даниловской ЦРБ, «Azimut Отель Ярославль» и другие объекты.

Антон Голицын