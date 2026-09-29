Суд взыскал «Ростовводоканала» 252 млн рублей за негативное воздействие на среду

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Резолютивная часть решения по делу была оглашена 28 сентября 2026 года.

Суд постановил взыскать с муниципального водоканала плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год в размере 252,39 млн руб. Кроме того, на компанию возложена обязанность уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1,73 млн руб.

Иск был подан в связи с задолженностью предприятия по экологическим платежам.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. Ввиду того, что подробности дела в резолютивной части не раскрываются, мотивы принятия судом такого решения станут известны после публикации полного текста судебного акта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Водоканал Ростова-на-Дону» зарегистрировано в 1993 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 1,5 млрд руб., среднесписочная численность — более 2 тыс. чел. Исполняющий обязанности генерального директора — Ирина Радушева. Выручка предприятия за 2025 год составила 10,3 млрд руб., прибыль — 1,1 млрд руб.

Это не первый судебный спор между сторонами. Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что Арбитражный суд Ростовской области уже удовлетворил другой иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к «Ростовводоканалу». Предприятие обязали выплатить 342,4 млн руб. ущерба и 52,8 млн руб. пени за экологические нарушения, совершенные в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Именно в эти периоды на предприятии действовала программа поэтапного снижения сброса загрязняющих веществ в Дон. Результатов по ней достичь не удалось. Это и стало причиной проверок Росприроднадзара, а после и обращения в арбитражный суд.

В марте 2026 года появилась информация о том, что акции АО «Водоканал Ростова-на-Дону» будут переданы в собственность Ростовской области. Соответствующий указ президента РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Бывший директор ростовского АО «Водоканал» Евгений Юркин получил полтора года в колонии-поселении за разглашение государственной тайны (ч.1 ст. 283 УК РФ). В марте 2026 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина. Приговор был оставлен без изменения. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака — в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.

Тат Гаспарян