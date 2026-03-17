Суд оставил без изменения приговор бывшему главе водоканала Ростова

Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина. Приговор оставлен без изменения, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

Ранее Ростовский областной суд приговорил Евгения Юркина к полутора годам в колонии-поселении за разглашение государственной тайны (ч.1 ст. 283 УК РФ). По версии следствия, он направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства региона комплект документов, в котором содержались сведения о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. Дело слушалось в закрытом режиме, поскольку связано с гостайной.

Евгений Юркин возглавил «Ростовводоканал» в сентябре 2023 года. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака — в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.

Согласно данным сайта «Федресурс», 6 февраля 2026 года Евгения Юркина на посту гендиректора ростовского водоканала сменила Ирина Радушева.

Мария Иванова