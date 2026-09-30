Минсельхоз Кубани оценил нужды аграриев в топливе на летне-осенний сезон

Расчетная потребность сельхозпроизводителей Краснодарского края в дизельном топливе для летне-осенних сельскохозяйственных работ 2026 года составляет 239,8 тыс. тонн, из которых 68,7 тыс. тонн приходится на октябрь—ноябрь. Сейчас в кубанских хозяйствах имеется 22,7 тыс. тонн дизтоплива, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что ситуация с поставками топлива в регион нормализуется. Основные поставщики — «Лукойл Югнефтепродукт», «Газпром ГНП продажи», «Газпром нефть» и «Славянс ЭКО» — отпускают дизтопливо аграриям в приоритетном порядке. Краевой минсельхоз также организовал прямые поставки ГСМ от ВИНК и других производителей за пределами Кубани.

В начале года Минсельхоз и Минэнерго России утвердили для аграриев Краснодарского края гарантированный объем поставок через ВИНК в размере 90,4 тыс. тонн. Позже, после обращения властей региона, лимит решили увеличить — до 170,8 тыс. тонн.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что средняя мелкооптовая стоимость дизельного топлива для сельхозпроизводителей Краснодарского края с начала 2026 года увеличилась на 28,9%, до 91,5 тыс. руб. за тонну. На 23 сентября рост цены составил 20 989 руб. за тонну.

Нурий Бзасежев