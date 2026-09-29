Дизтопливо для аграриев Кубани подорожало почти на 30% с начала года

Средняя мелкооптовая стоимость дизельного топлива для сельхозпроизводителей Краснодарского края с начала 2026 года увеличилась на 28,9%, до 91,5 тыс. руб. за тонну. Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минсельхозе, на 23 сентября рост цены составил 20 989 руб. за тонну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

При этом министерство заявляет о нормализации поставок топлива в край. Основные поставщики — «Лукойл Югнефтепродукт», «Газпром ГНП продажи», «Газпром нефть» и «Славянс ЭКО» — отпускают дизтопливо сельхозпроизводителям в приоритетном порядке. Ведомство также организовало прямые поставки от ВИНК и других производителей за пределами региона.

В начале года Минсельхоз и Минэнерго России утвердили для аграриев Кубани гарантированный объем поставок топлива через ВИНК в размере 90,4 тыс. тонн. Позже, после обращения властей региона, лимит решили увеличить — до 170,8 тыс. тонн. Как заявлял губернатор Вениамин Кондратьев, обстановка в Краснодарском крае стабилизируется: ежедневно как минимум одним видом топлива обеспечены около 80% заправок. Однако напряженной остается ситуация в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском и Крымском районах.

По оценке краевого минсельхоза, объемов горюче-смазочных материалов (ГСМ) достаточно для завершения всех сельскохозяйственных работ в плановом режиме. Ведомство продолжает вести непрерывный мониторинг ситуации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что правительство РФ организовало работу по обеспечению поставок топлива на Кубань. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого стало известно, что поставки в регионы с локальными перебоями, включая Краснодарский край, корректируют в ручном режиме.

Кроме того, власти Кубани намерены направить порядка 5 млрд руб. на дополнительные меры поддержки аграриев в 2026 году. В региональном бюджете на развитие агропромышленного комплекса в этом году уже предусмотрено около 6 млрд руб.

Нурий Бзасежев