В Ярославской области участников боевых действий в Донбассе отнесли к бойцам СВО

В Ярославской области к числу участников СВО отнесли лиц, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе с 11 мая 2014 года. Соответствующее решение облдума приняла 29 сентября на очередном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о тех, кто входил в состав ВС ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР. Принятие регионального закона дает гражданам право на получение мер поддержки, установленных для участников СВО.

Ранее к участникам СВО в регионе относились только граждане, воевавшие с 24 февраля 2022 года, то есть с начала операции. Отмечалось, что решение о новой категории принято в соответствии с федеральным законодательством.

Постановлением правительства России еще в 2023 году были установлены правила выдачи участникам боевых действий в Донбассе удостоверения ветерана боевых действий. По установленным правилам гражданин предоставляет в военкомат периоды своего участия в зоне боевых действий, а также заключение межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав, созданной на основании решения ДНР или ЛНР о подтверждении статуса ветерана боевых действий, установленного до марта 2023 года.

Алла Чижова