Объем автокредитования в Ярославской области за месяц вырос на 18%

Банки в Ярославской области в августе выдали 972 автокредита на 1,36 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с июлем число выдач увеличилось на 21%, объем кредитования — на 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний размер автокредита в регионе составил 1,4 млн руб. против 1,44 млн руб. месяцем ранее. Средний срок кредитования сократился с 68 до 66 месяцев.

По объему выдач Ярославская область заняла 41-е место среди 70 регионов, представленных в статистике ОКБ.

За январь—август жители региона оформили 6,19 тыс. автокредитов на 8,41 млрд руб. Средний чек за этот период составил 1,36 млн руб., средний срок — 67 месяцев.