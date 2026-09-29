Задержан директор сгоревшего производства пиротехники в Кубринске

Задержали директора предприятия по производству пиротехники в Кубринске, при пожаре на котором погибли 14 человек. Об этом сообщило СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников предприятия по производству пиротехнической продукции, задержан генеральный директор. В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего и выявление всех лиц, подлежащих привлечению к ответственности»,— сообщили в управлении.

По информации источника «Ъ-Ярославль», пожар возник на ООО «Салют-Юг». Компания зарегистрирована в Минеральных Водах, но работает в Кубринске Ярославской области. Ее директор и единственный владелец — Алексей Пронин.

28 сентября на производстве пиротехники компании «Салют-Юг» в селе Кубринск Ярославской области произошел пожар. По последним данным, погибли 14 человек, одна женщина госпитализирована. Пожар полностью ликвидирован, спасатели продолжают разбирать завалы. 30 сентября в регионе объявлен траур. По факту произошедшего Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Дело на контроле держит прокуратура Ярославской области.

Алла Чижова