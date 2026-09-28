МЧС потушило пожар на производстве пиротехники в Кубринске

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на производстве пиротехники в Кубринске Переславль-Залесского округа. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 14 погибли, одна женщина госпитализирована. Пожар полностью потушен. Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов»,— сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

На месте пожара продолжает работать оперативный штаб. Психологи оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. 30 сентября в регионе объявлено днем траура, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова