Губернатор объявил 30 сентября днем траура по погибшим при пожаре в Кубринске

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 30 сентября в регионе днем траура по погибшим при пожаре на складе пиротехники в Кубринске Переславль-Залесского округа. Об этом он написал в «Максе». По данным «Ъ», погибли 14 человек.

«В этот день на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия»,— сообщил Михаил Евраев.

Пожар на территории предприятия в Кубринске начался в районе 16 часов 28 сентября. На месте сейчас работают свыше 200 специалистов. В округе введен региональный режим ЧС. В 22:51 региональное МЧС сообщило, что пожар полностью потушен. Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов.

Алла Чижова