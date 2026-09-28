В округе Ярославской области ввели режим ЧС из-за пожара на складе пиротехники

В Переславль-Залесском округе ввели региональный режим ЧС из-за пожара на складе пиротехники в Кубринске. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб»,— сообщил губернатор.

По его словам, на месте пожара работают 200 человек. На настоящий момент открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. Михаил Евраев сообщил, что продолжаются поиски нескольких человек. По данным «Ъ», при пожаре погибли 14 человек. Пострадавшая женщина госпитализирована в ярославскую больницу имени Соловьева.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», из-за возгорания населенный пункт оказался обесточен. Губернатор сообщил, что в село везут генераторы для восстановления работы соцобъектов.

«В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник развернуты пункты временного размещения. Пока заявок от нуждающихся не поступало. С семьями погибших работают психологи»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова