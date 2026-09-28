Ярославское село оказалось обесточено из-за пожара на заводе петард

Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения села Кубринск, нарушенного из-за пожара на заводе пиротехники. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ПАО «Россети» - «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Бригада Переславского района электрических сетей в настоящее время выполняет осмотр оборудования для определения повреждений, возникших из-за пожара на заводе пиротехники. По итогу будут оперативно организованы восстановительные работы»,— сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что специалисты будут работать до устранения нарушений в сети и восстановления штатных параметров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар на производстве пиротехники в Кубринске Переславского округа Ярославской области возник в районе 16 часов 28 сентября. Площадь возгорания не называется, но известно, что огнем охвачены два здания. При разборе обрушившихся конструкций спасатели МЧС нашли тела пятерых человек. Позже это число увеличилось до 10, а затем — до 13. Также при пожаре пострадала женщина, ее увезли в больницу.

Причины пожара неизвестны, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Тушение продолжается.

Алла Чижова