В Ярославской области с 1 октября подорожают коммунальные услуги

В Ярославской области с 1 октября вырастет плата за основные коммунальные услуги. Традиционная индексация коммунальных тарифов была сдвинута с 1 июля на 1 октября правительством РФ еще в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Тариф на электроэнергию в регионе вырастет для городских жителей в домах без электроплит для первого диапазона с 5,66 до 6,30 руб. за 1 кВт•ч. Для сельских жителей, а также для городских домов с электрическими плитами цена вырастет с 3,96 до 4,41 руб. за 1 кВт•ч.

Согласно приказам областного министерства тарифного регулирования, тариф «Ярославльводоканала» на питьевую воду с 1 октября вырастет с 43,26 до 48,41 руб. за куб. м, на водоотведение — с 32,56 до 36,60 руб. за куб. м.

Тариф на горячую воду для ПАО «ТГК-2» установлен по двухкомпонентной схеме: компонент на теплоноситель (саму воду) вырастет с 63,14 до 72,07 руб. за кубометр, а компонент на тепловую энергию (нагрев) — с 2808,76 до 3239,59 руб. за Гкал. Этот же тариф на тепловую энергию применяется и для отопления.

Тариф на вывоз мусора вырастет с 723,48 до 824,86 руб. за куб. м. Житель многоквартирного дома будет платить за вывоз мусора около 150 руб. вместо 132 руб. прежних. Тарифы на электроэнергию и мусор — едины для всей области.

Для Ярославской области распоряжением правительства России установлен средний индекс повышения цен на коммунальные услуги в размере 14%. По указу губернатора Михаила Евраева предельно допустимый рост составит 16,1%.

Алла Чижова