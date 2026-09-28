Число погибших при пожаре на производстве петард в Кубринске выросло до 10

Число погибших при пожаре на производстве пиротехники в Кубринске Переславль-Залесского округа выросло с 5 до 10. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«По ситуации в связи с пожаром создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении режима ЧС. На данный момент есть информация о 10 погибших и одном пострадавшем»,— написал губернатор.

Ранее сообщалось, что пострадавшую женщину с травмой ноги передали скорой помощи.

Сообщение о пожаре на производстве поступило в МЧС в 16:06 28 сентября. В 17:54 была объявлена локализация. Площадь возгорания не называется, известно, что огонь распространился на два здания. По словам губернатора, пожар произошел на складе. На месте работают около 100 спасателей МЧС. «Продолжается устранение последствий возгорания и детонации пиротехники. Причины трагедии и виновные устанавливаются»,— сообщил Михаил Евраев.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Алла Чижова