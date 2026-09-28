Вынесен приговор за осквернение мемориала в Борисоглебском

Ростовский районный суд Ярославской области вынес приговор трем местным жительницам по делу об осквернении мемориала погибшим воинам. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным суда, ночью 19 июня в поселке Борисоглебский три женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили умышленные действия, направленные на осквернение мемориала. Их признали виновными по п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ — осквернение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны.

Ранее в соцсетях очевидцы публиковали кадры, на которых женщины сушили одежду, повернувшись к спиной к пламени. Кроме того, они совершали около мемориала движения, которые суд посчитал непристойными.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде 200, 250 и 300 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.