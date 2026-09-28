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Пассажиропоток из Ярославля в Москву вырос на 2,5%

В январе—августе 2026 года из Ярославля в Москву поездами отправились 678,9 тыс. пассажиров. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Северной железной дороге.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сейчас между Ярославлем и Москвой курсирует около 20 прямых и транзитных поездов в сутки. В августе на направлении появился ежедневный двухэтажный экспресс «Аврора». Кроме того, с 1 августа по выходным и праздничным дням курсируют «Ласточки» по маршруту Рыбинск—Ярославль—Москва.

В июле—сентябре на направлении также выполнял рейсы дополнительный поезд выходного дня.

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