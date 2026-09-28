«Мы — ребята отчаянные»

В Ярославле на Международном Волковском фестивале «Русский театр в Белграде» показал спектакль «Пушкин. Случаи». Постановка идет на сербском языке с русскими субтитрами. В основе спектакля повести «Метель», «Станционный смотритель» и «Выстрел», а также истории, связанные с биографией Александра Пушкина. О синтезе русской и сербской культур «Ъ-Ярославль» рассказали режиссер спектакля Филипп Виноградов и актер, заместитель директора театра Даниэл Ковачевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Филипп Виноградов (слева) и актер Даниэл Ковачевич

Фото: Зоя Голицына Режиссер Филипп Виноградов (слева) и актер Даниэл Ковачевич

Фото: Зоя Голицына

— Расскажите о вашем театре: когда и как он появился?

Даниэл Ковачевич: 12 лет назад актриса и режиссер Евгения Ешкина-Ковачевич решила открыть Русский театр в Белграде с идеей показать сербам и русскую театральную школу, и те пьесы, которые мало ставят в Сербии или вообще не ставят. Тогда она, несколько коллег из Белграда и я вместе с ними начали работать над одним спектаклем, в котором играл известный теперь актер Милош Бикович. Но его во время репетиций пригласили сыграть у Никиты Михалкова, так что этот проект так и не был закончен. Но мы шаг за шагом начали развивать наш театр. Сейчас у нас в репертуаре и Пушкин, и Достоевский. Изначальная идея — продвигать русскую литературу в Сербии.

— А кто ваши зрители — это больше сербы или русские, которых сейчас в Сербии немало?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран актер Никола Штрбац в роли Сильвио

Фото: театр им. Ф. Волкова актер Никола Штрбац в роли Сильвио

Фото: театр им. Ф. Волкова

Филипп Виноградов: Первый спектакль, «Ариадна», был сделан на русском языке. Для русской публики. Мы отыграли два сезона на русском языке и перевели спектакль на сербский. А «Пушкин. Случаи» был изначально сделан на сербском языке с русскими титрами. Была идея расширить круг зрителей, интегрировать две эти волны. Мне кажется, у нас это получилось, на первых показах русских и сербов было примерно поровну.

— У вас действие пушкинских «Повестей Белкина» происходит в современной Сербии или странах бывшей Югославии. Вы стремились подстроиться под сербского зрителя или что-то другое хотели этим сказать?

Филипп Виноградов: Пушкин в Сербии известен в меньшей степени, чем Достоевский или Толстой. И от этого пошла такая игра. Как Пушкина объяснить сербскому зрителю? Как будто действие происходит во время войны в Югославии. Вот представьте – это то же самое, как если бы…

Даниэл Ковачевич: Я как серб имею право это сказать: в Сербии картина Пушкина оформляется в школе. Но, к сожалению, это не полная картина. К нам приходили на один спектакль школьники. Они говорили после спектакля: разве такой Пушкин может быть? Какой он, оказывается, интересный... Мы приблизили Пушкина к сербскому менталитету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент спектакля «Пушкин. Случаи»

Фото: театр им. Ф. Волкова Фрагмент спектакля «Пушкин. Случаи»

Фото: театр им. Ф. Волкова

— И все же в спектакле звучит оригинальный текст Пушкина.

Филипп Виноградов: 50 на 50. В современной части текст современный, то, что идет внутри – там играется оригинальный текст, конечно, с адаптированным сценарием.

— В конце спектакля появляется история декабристов и Пушкина. Этот «случай» тоже понятен сербской аудитории?

Филипп Виноградов: Почти два года в Сербии идут студенческие протесты. Все началось с того, что была реконструкция вокзала в Нови Саде, где рухнул козырек, шестнадцать человек погибли. И вот люди стали пытаться выяснить, почему так произошло. И оттуда пошла наша аллюзия в финале спектакля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран актеры Евгения Ешкина-Ковачевич и Раде Маричич

Фото: театр им. Ф. Волкова актеры Евгения Ешкина-Ковачевич и Раде Маричич

Фото: театр им. Ф. Волкова

— В субтитрах появляются некие числа: минус 500, минус 1000 и так далее. Что это значит?

Филипп Виноградов: Это играет именно в сербском контексте, поскольку там театр очень сильно привязан к государству. К студенческим протестам присоединяются и театры. И если, например, человек не согласен с линией партии, то у него просто срезается зарплата. Для них это очень понятная тема: буквально свобода твоего высказывания на сцене равна минусу от твоей зарплаты. У нас в спектакле это как бы некий знак, что нужно держаться в определенных рамках.

— А насколько велик сейчас в Сербии интерес к русской культуре? Ведь последние годы страна двигалась скорее в сторону Запада. Какие русские авторы сегодня известны, популярны, актуальны в Сербии?

Филипп Виноградов: Этот интерес и взаимообмен культур никогда и не прекращались. Очень сильное было влияние на сербскую культуру белой эмиграции начала XX века. Судьбы людей, которые были вычеркнуты здесь — инженеры, художники, режиссеры. Это люди, которые уехали отсюда во время революции.

Даниэл Ковачевич: Начало сербского профессионального театра связано с русскими эмигрантами. На наше образование сильно влияет русская культура. Мы, со школы начиная, изучаем Достоевского, Толстого, Пушкина. Среди современных авторов популярен Николай Коляда, если говорить уже про XXI век. Он постоянно приглашал в свой театр сербские спектакли. Я множество его спектаклей посмотрел прямо в Белграде. В репертуаре сербских театров никогда не было меньше, думаю, 10% спектаклей по произведениям русских авторов. Чехов совершенно точно есть.

— Какие впечатления от Ярославля и Волковского фестиваля?

Филипп Виноградов: От Ярославля — замечательные впечатления. Чудесный город, не первый раз уже здесь. Мы два года назад играли здесь наш спектакль «Ариадна». И от фестиваля, от организации впечатления самые лучшие. Спектакль «Пушкин. Случаи» должен был быть частью партнерского проекта Волковского театра и «Русского театра в Белграде». Но финансирования на весь проект не хватило. Поскольку мы отчаянные товарищи, то мы взяли небольшую часть денег, которую удалось, и сделали спектакль, с которым сюда и приехали.

Беседовал Антон Голицын