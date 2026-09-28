В Ярославской области выросло число пациентов с наркотической зависимостью

В Ярославской области число пациентов с синдромом зависимости от наркотиков, состоящих под диспансерным наблюдением, в 2025 году выросло до 1,36 тыс. человек против 1,31 тыс. годом ранее. Данные приведены в докладе о наркоситуации в Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За год показатель увеличился на 3,6%, за два года — на 5,5%. В докладе отмечается, что рост в значительной степени связан с увеличением числа людей, которые ранее обращались за наркологической помощью и дали согласие на диспансерное наблюдение.

Первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков в 2025 году, напротив, снизилась на 14,5% год к году и составила 0,94 случая на 10 тыс. населения. За два года снижение составило 27,7%.

В 2025 году в Ярославской области зарегистрировали 119 смертельных отравлений наркотическими веществами. Годом ранее таких случаев было 103, в 2023 году — 149.