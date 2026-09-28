ОСК прокомментировала дело о коррупции экс-главы «Севмаша» Моногарова

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), куда входит АО «Производственное объединение „Северное машиностроительное предприятие“» (Севмаш), прокомментировали расследование, ведущееся в отношении бывшего замгендиректора предприятия Андрея Моногарова. По информации источников «Ъ Северо-Запад», господина Моногарова задержали в июне 2026 года. Его подозревают в возможном получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Также отдельный эпизод, связанный с возможной растратой средств, расследуется в отношении бывшего руководителя АО «Северный Рейд» (входит в ОСК) Сергея Гущина. Речь идет о двух самостоятельных уголовных делах, обстоятельства которых не связаны между собой. Оба фигуранта находятся в СИЗО.

В ОСК заявили, что департаментом безопасности госкорпорации во взаимодействии с правоохранительными органами проводится плановая работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности на предприятиях корпорации. Все выявленные случаи таких действий немедленно передаются в правоохранительные органы для последующих процессуальных действий.

Госкорпорация оказывает правоохранительным органам необходимое содействие. С учетом тайны следствия раскрытие конкретных обстоятельств и иных подробностей расследований в настоящее время не представляется возможным.

Андрей Моногаров с 2014 года работал в должности начальника управления кадров «Севмаша». До этого занимал на предприятии пост замгендиректора по режиму — начальника службы безопасности. Был депутатом Совета депутатов Северодвинска. Сергей Гущин возглавлял приборостроительное предприятие по производству судовых радиоэлектронных систем АО «Северный Рейд» с 2020 года.

Владимир Колодчук