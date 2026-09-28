Центральный рынок в Ярославле выставили на продажу по новой цене

Мэрия Ярославля выставила на аукцион 100% акций АО «Центральный рынок» по начальной цене 163,7 млн руб. Прием заявок стартовал 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС. Торги Фото: ГИС. Торги

Это первая попытка властей продать рынок по новой цене. Размер уставного капитала — 67,8 млн руб. В имущественную базу АО входят земельные участки общей площадью свыше 7 тыс. кв. м и помещения в зданиях на улице Нахимсона, 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15. Торги пройдут 30 октября.

Пакет акций «Центрального рынка» включили в план приватизации еще в сентябре 2025 года. Решение о продаже было принято из-за отсутствия средств в городском бюджете для приведения территории в порядок. Трижды торги не состоялись из-за отсутствия заявок, а в мае 2026 года мэр Ярославля поручил остановить все процедуры по продаже. В конце августа он подписал постановление о новых условиях продажи, по которым цена акций выросла с 150 до 163,7 млн руб.

Алла Чижова