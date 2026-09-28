Ярославская область получит субсидию на создание модульных отелей

Правительство России в этом году выделит 4,8 млрд руб. на развитие туристической инфраструктуры и возведение модульных некапитальных гостиниц некоторым регионам, в том числе Ярославской области. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«На финансирование таких инициатив направим в текущем году более 4,8 млрд руб. Эти субсидии будут распределены между половиной российских субъектов. В частности, средства получат республики Кабардино-Балкария, Чечня… Иркутская, Тверская, Ярославская области и многие другие регионы, которые активно привлекают туристов»,— сказал Мишустин.

Соответствующее постановление на сайте правительства России пока не опубликовано, поэтому объем финансирования, который получит Ярославская область, на настоящий момент неизвестен.

По данным губернатора Михаила Евраева, в регионе по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в первом полугодии 2026 года введено почти 180 новых номеров в модульных отелях и глэмпингах. До конца года планируется открыть еще более 600 номеров. Субсидия предоставляется в размере не более 50% затрат на реализацию инвестиционного проекта, максимальная компенсация расходов на создание одного номера — не более 1,5 млн рублей. Общая стоимость проекта и количество номеров не ограничены.

Алла Чижова