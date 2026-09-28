В Петербурге 7 октября проверят систему оповещения населения
В Петербурге 7 октября с 10:30 до 11:00 проверят систему оповещения. По всему городу включат сирены, а по радио и телевидению передадут специальные сообщения, сообщили в городском мониторинговом центре.
Во время проверки специалисты оценят работу сирен, оборудования и каналов связи
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В 10:40 прозвучит сигнал «Внимание всем!», после чего жителей предупредят о проверке по радио и телевидению. Сообщения также появятся в канале «ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга» в мессенджере MAX.
Во время проверки специалисты оценят работу сирен, оборудования и каналов связи. Жителей просят сохранять спокойствие.