На КАД в Ленобласти погибла женщина после наезда грузовика на три машины

На 99-м километре КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области грузовой тягач с полуприцепом столкнулся с тремя легковыми автомобилями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате ДТП погибла 62-летняя женщина.

Авария произошла около 10:25. По данным полиции, три легковушки находились в средней полосе после ранее произошедшего ДТП. 46-летний водитель тягача DAF наехал на автомобили.

62-летняя женщина-водитель в момент столкновения находилась возле своей машины и получила смертельные травмы. Еще двое водителей госпитализированы: 42-летняя женщина — в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.

Карина Дроздецкая